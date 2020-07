La rébellion d’Arthur Melo fait scandale en Catalogne…

iGFM-(Dakar) La rébellion d’Arthur fait scandale, un nouvel assaut de Benfica sur Cavani ou encore l’avenir de Sarri à la Juve toujours aussi flou retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La rébellion d’Arthur fait scandale

Il ne veut plus revenir disputer la fin de saison avec le FC Barcelone ! Arthur Melo a indiqué aux dirigeants du club catalan qu’il ne souhaitait pas revenir disputer la fin de la Ligue des champions avec le Barça et rejoindre au plus vite son nouveau club la Juventus. Actuellement en vacances au Brésil, son pays natal, le joueur de 23 ans ne compte pas revenir en Europe tant qu’il n’est pas certain de pouvoir atterrir à Turin. Une décision qui scandalise le club catalan, qui lui a indiqué qu’il s’exposait à de graves sanctions. Sport et Mundo Deportivo, journaux pro-FC Barcelone, se scandalisent aussi ce matin. «Arthur en rébellion», titre le premier cité notamment. Pour L’Esportiu, le Brésilien «file à la française». Une manière de dire en Catalogne la célèbre expression « filer à l’anglaise » que l’on utilise en France.

Nouvel assaut de Benfica sur Cavani

Vendredi, la presse portugaise rapportait que Benfica laissait tomber la piste Edinson Cavani, car le club lisboète ne disposait pas d’assez d’argent pour payer le salaire de l’Uruguayen. Mais ce matin, nouveau rebondissement avec le journal Record qui indique que Benfica a lancé un nouvel assaut pour l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. Les discussions auraient repris entre les deux parties. L’objectif pour le club de Jorge Jesus serait de faire baisser son salaire à Cavani afin de rentrer dans les clous fixés par la direction. Le Matador acceptera-t-il ? Il bénéficiait d’un salaire confortable au PSG, jusqu’à la fin de son contrat le 30 juin dernier.

L’avenir de Sarri à la Juve toujours flou

Entraîner la Juventus et mener le club turinois à un 9e Scudetto consécutif ne garantit pas d’être reconduit pour la saison prochaine. Maurizio Sarri semble en faire l’expérience actuellement. Le coach de 61 ans, qui a été sacré champion d’Italie avec son équipe dimanche ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. En effet, comme l’indique la Gazzetta dello sport et le Quotidiano Sportivo, c’est la Ligue des champions qui décidera du sort de l’ancien coach de Naples. Le 7 août prochain contre l’OL sera même un tournant pour Sarri. Une élimination pourrait signifier la fin de son aventure à la tête du club turinois. Comme l’écrit le Quotidiano Sportivo, «le Scudetto suffira-t-il à Sarri ?» Réponse dans quelques semaines.