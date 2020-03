La recommandation inédite de l’Ofnac au ministre de l’éducation nationale

iGFM – (Dakar) – Pour combattre la corruption et la mal gouvernance, l’Ofnac demande au ministère de l’éducation nationale d’accorder plus d’importance à ‘’l’éducation civique et morale’’ dans les programmes de formation. l’OFNAC invite le ministère de l’Education nationale à intégrer dans les manuels et programmes scolaires ‘’les notions de tricherie, de fraude, de corruption, d’éthique, d’intégrité, de mérite, d’exemplarité. L’Ofnac a transmis au parquet les dossiers de Myna-Aser, Mairie Sam Notaire,, Acbep, Petrotim, et de la Chambre des métiers de Dakar.

IGFM