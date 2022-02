mardi 8 février 2022 • 946 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

Le chef de l’Etat, Macky Sall, qui décore les lions ce mardi devant le palais présidentiel, a annoncé la récompense qu’il leur a réservée.

«En témoignage de gratitude, les joueurs et autres membres de la délégation recevront chacun, une prime spéciale de 50 millions de francs Cfa et un terrain de 200 mètres carrés à Dakar. Chacun recevra aussi un terrain de 500 mètres carrés à Diamniadio pour former la cité de la tanière en souvenir de ce premier sacre à la Can», a annoncé le chef de l’Etat. Il va aussi décorer, à titre exceptionnelle, l’ensemble de la délégation. Il s’agit des joueurs, le coach, les fédéraux et autres. Soit 52 personnes.

PUBLICITÉ