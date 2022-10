vendredi 7 octobre 2022 • 202 lectures • 0 commentaires

Le Sénégal vient de conserver son poste au sein de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Dr Ibn Taimya Sylla, ministre conseiller spécial du chef de l’Etat dans le domaine du numérique, en a donné les raisons.

«Cette élection du Sénégal au sein du conseil de l'Union Internationale des Télécommunications traduit une ambition pour le Sénégal : La contribution du numérique dans l'économie mondiale est de à 16%, en moyenne et au Sénégal nous travaillons pour se rapprocher de cette moyenne mondiale», a indiqué le ministre conseiller Dr Ibn Taimya Sylla, dans un entretien sur Africa24.



« Sous le leadership du président Macky Sall nous avons élaboré le plan Sénégal Numérique Horizon 2025 et nous l'avons actualisé pour le rendre beaucoup plus efficace. Ca veut dire que nous avons une ambition qui est assez grande et que c'est pour cela que les autres pays ont compris que c'était une bonne chose pour aider le Sénégal à continuer à contribuer au sein de l'UIT », ajoute-t-il.



Le ministre conseiller explique que le Sénégal est en train de réfléchir sur les voies et moyens de mieux financer ce plan, tout en soulignant que ce problème de financement n'est pas propre qu’au Sénégal. «C’est un problème auquel font face tous les pays en voie de développement et même les pays développés», précise -t-il.



Et dans le domaine du numérique en Afrique, le principal défi auquel fait face le continent africain, reste celui de l’infrastructure, a déclaré Ibn Taïmya Sylla.