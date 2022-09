jeudi 8 septembre 2022 • 748 lectures • 0 commentaires

International

iGFM - La reine Elisabeth est décédée. L'information a été officialisée par la famille royale d'Angleterre sur ses plateformes numériques.

"La reine est décédée paisiblement à Balmoral, cet après-midi. Le roi et la reine Consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain", lit-on dans le tweet de la famille royale consulté par iGFM. Le Prince Charles est donc le tout nouveau roi.



— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Mercredi, Elizabeth II avait dû se retirer d'une réunion prévue avec ses principaux conseillers politiques, après avoir été invitée à se reposer. « Après une évaluation plus poussée ce matin, les médecins de la Reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale », a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué ce jeudi 8 septembre, plus tôt dans la journée.



Une déclaration concernant la santé de la reine très inhabituelle. Quelques instants auparavant, des notes avaient été transmises à la Première ministre Liz Truss et à des membres de son équipe au Parlement, les incitant à quitter la salle.



Liz Truss a tweeté presque immédiatement après : « Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance de Buckingham Palace ce midi », a-t-elle écrit, ajoutant : « Mes pensées – et celles de tous les habitants du Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment. »



La monarque, âgée de 96 ans, souffre depuis octobre dernier de problèmes de santé qui l'empêchent de marcher et de se tenir debout. Lors de sa dernière apparition en public, la reine a officialisé mardi la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre, son 15e chef de gouvernement en 70 ans de règne. Elle avait décidé de rester à Balmoral au lieu de rentrer à Londres où se passe d'habitude la transition entre les Premiers ministres, en raison de ses problèmes de santé.



L'héritier du trône, le prince Charles, 73 ans, et son épouse Camila, ainsi que son fils aîné, le prince William, 40 ans, l'ont rejointe à Balmoral, selon leurs bureaux de Clarence House et de Kensington Palace.