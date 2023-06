mardi 30 mai 2023 • 2316 lectures • 2 commentaires

Politique 3 jours Taille

Après les attaques perpétrées par les manifestations chez des responsables de la mouvance présidentielle, les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont réunis aujourd’hui pour apporter la réplique.

En présence du premier ministre Amadou Bâ, les leaders Benno ont dénoncé les attaques perpétrées chez Matar Bâ, Serigne Mbaye Thiam, Abdou Latif Coulibaly et Cie.

PUBLICITÉ

«On est vraiment peinés de ce qui passe dans le pays ces derniers temps. Et on le dénonce avec la plus grande vigueur. Ici, tout le monde se connaît. On pourrait riposter comme eux mais on ne le fera pas. L’Etat fera le nécessaire pour mettre fin à cette violence», a déclaré Me Amadou Sall face à la presse ce mardi.

PUBLICITÉ

L’ex ministre de la Justice ne manque pas d’appeler à la paix. Car pour lui, au moment où le Sénégal découvre le pétrole et le gaz, une bénédiction pour le pays, le gouvernement ne laissera pas le pays sombrer dans le chaos.