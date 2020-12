dimanche 6 décembre 2020 • 370 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Moussa Taye dément formellement les propos de Souleymane Jules Diop. Le Conseiller politique de Khalifa Sall, joint par iGFM, déclare que la dernière rencontre entre les deux hommes politique s’est tenue en février dernier, aux yeux et au su de tous.

Khalifa Sall a-t-il, comme l’affirme Souleymane Jules Diop, rencontré le président Macky Sall ?

Je voudrais d’abord démentir ces propos de Monsieur Souleymane Jules Diop. Ils n’ont aucun fondement. Ce sont des allégations mensongères. La dernière fois que Khalifa Sall a rencontré Macky Sall c’est en février 2020, à l’occasion de la lutte contre la Covid 19. C’était au Palais, à midi. Au vu et au su de tout le monde. L’avant-dernière rencontre entre Khalifa et Macky remonte à la veille des élections locales de 2014.

À quelle occasion ?

C’était à la veille des dépôts des listes. Et cette nuit-là, c’est Souleymane Jules Diop qui était venu à la mairie, prendre Khalifa Sall, parce que c’est lui qui avait négocié l’audience avec Macky Sall pour que Khalifa et Macky puissent se retrouver pour parler. C’était en 2014 à la veille des élections locales. Depuis cette date, jusqu’en février 2020, il n’y a pas eu de rencontre entre Khalifa et Macky. Je le confirme. Ni officielle ni officieuse. Ni diurne ni nocturne. Et maintenant je voudrais défier Monsieur Souleymane Jules Diop d’apporter la preuve de ses allégations. Il n’a qu’à dire le moment, le lieu et l’heure de la rencontre.

Quel commentaire faite-vous donc de ces déclarations de M. Diop ?

On connait l’homme et ses pratiques. Souleymane Jules Diop est coutumier des faits. De Wade jusqu’à Macky, il a toujours joué un rôle de manipulation. Cela ne nous ébranle pas. Donc ça ne nous étonne pas. Il est seulement revenu à ses premiers amours. Il cherche à diviser les gens à semer le doute dans l’esprit des gens, à décourager nos militants seulement.