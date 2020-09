mercredi 30 septembre 2020 • 484 lectures • 0 commentaires

Politique 2 heures Taille

IGFM - Ousmane Sonko n’a pas tardé à apporter la réplique à Mansour Faye qui soutenait que le leader de Pastef l’avait sollicité pour qu’in intercède en sa faveur auprès du Président de la République, Macky Sall. Sonko soutient que le ministre a raconté des mensonges.

«Beaucoup de Sénégalais m'ont supplié de ne pas répondre aux enfantillages de Mansour Faye, tant le mensonge est évident. Mansour Faye a menti, froidement. Cet homme, en plus d'être l'un des principaux acteurs de la gestion sombre et vicieuse de son beau-frère, est le plus grand menteur que le Sénégal ait jamais vu naître. Face à lui, Pinocchio serait un nain, sauf qu'à la place du nez de ce dernier, nous avons les fleuves de sueur de Mansour Faye», réplique le leader de Pastef.

«Tout le monde sait que cet homme incompétent, cherche à se tirer de la posture inconfortable dans laquelle sa cupidité l'a plongé, en allumant un contre-feu. Je ne vais pas l'y aider. Pour nous, le seul débat dont les Sénégalais ne doivent pas être détournés, est celui de la reddition des comptes par tous les prédateurs de la République qui se croient immunisés du fait de leur proximité avec le président de la République», peste-t-il.

Ousmane Sonko rappelle à Mansour Faye les preuves de ses accusations. «La preuve incombe à l'accusation. Mansour Faye ne peut se contenter d'une simple insinuation pour tenter vainement de jeter le doute dans l'esprit des Sénégalais. Notre Pinocchio national, par respect minimum, se doit de dire aux Sénégalais en quelle année, mois et lieu s'est tenue sa prétendue audience de demande de rencontre ou d'intervention auprès de son beau-frère de président. Quel est le nom du ou des témoins d'une telle audience. Et quel en était l'objet.»

Invité de l'émission matinale de la 2stv, Mansour Faye avait soutenu que Sonko était venu solliciter le beau-frère du Président qu’il est pour une intervention en sa faveur auprès du chef de l'Etat.

"Ce jeune homme ne sait pas ce qu'il dit. Un ministre rend compte dans tous les cas. Si je dois rendre compte, je le ferai", avait soutenu Mansour Faye.

"C'est vrai que je suis le beau-frère du président de la République à 100%, je le revendique. En tant que beau-frère, il est venu à mon bureau me solliciter pour une intervention auprès du chef de l'Etat. C'était devant témoin, dans mon bureau. Il n'a qu'à démentir ce que j'ai dit", avait-il ajouté.