iGFM (Dakar) Entre le président de l’Ascosen Momar Ndao et les proches du ministre du Commerce et des PME Aminata Assome Diatta, ce n’est pas le parfait amour. Devant la presse ce mardi 7 septembre 2021, ces derniers ont roué de coups celui qu’ils qualifient de prétendu de défenseur des consommateurs.

Responsable politique de l’APR à Ziguinchor, économiste de formation, proche du ministre Aminata Assome Diatta, «Je vous avoue que j’ai peur pour mon pays. J’ai honte. Comment peut-on être défenseur des consommateurs et être conseiller du Président de la république ? Les chaises moelleuses du palais vous empêchent certainement d’être objectif. Quand tu accuses la Ministre du Commerce et des Pme Aminata Assome Diatta de ne pas faire son travail, tu caches aux consommateurs que tu souffres de ne pouvoir réaliser ton rêve de ministre du commerce», a laissé entendre l’économiste Sidy Mankara.

S’interrogeant sur le nombre de rencontres officielles organisées par le ministère du Commerce et des PME auxquelles Momar Ndao a participé au nom de son organisation (Ascosen), "nous avons appris que tu fus un avocat et que tu n’as jamais gagné un procès. Vous devriez vous ressaisir très vite car, vous n’avez plus le droit de bénéficier des privilèges de cette association (Ascosen) sur le dos de laquelle vous êtes en train de vous sucrez. Les consommateurs vous importent peu et votre association n’est représentative. Le président Moustapha Tall, grand commerçant avait, avec franchise, expliqué les raisons des perturbations des prix de denrées de consommation. Une augmentation qui n'est nullement l'œuvre du Ministre du Commerce. Heureusement que le Pr Macky Sall et le gouvernement l'ont compris et ont pris des mesures permettant de stabiliser les prix de denrées alimentaires. Fort heureusement que les Sénégalais ont découvert votre visage. Nous remercions le Chef de l’Etat pour avoir renouvelé sa confiance à Mme le ministre Assome Aminata Diatta, qui malgré la sensibilité de son département, parvient à le gérer de façon participative et inclusive avec les différents acteurs», ont conclu Sidy Mankara et ses amis.

