iGFM-(Dakar) Le Leader de Pastef, Ousmane Sonko a servi une réponse très salée à Madiambal Diagne qui a soulevé un tollé avec ses propos sur l’ethnicité au Sénégal. Sans le nommer, Ousmane Sonko a qualifié le journaliste de «fou». Selon nos confrères du Journal Rewmi, il invite par ailleurs les citoyens à avoir de la hauteur pour ne pas tomber dans le piège.

Lors d’une tournée qui a fait foule, Ousmane Sonko a parlé de la question de l’ethnicisme, qui fait couler beaucoup d’encre et de salives. Ainsi, demande-il aux Sénégalais de mettre fin au débat sur les problèmes ethniques au Sénégal. Il a fait savoir que la plupart des victimes lors des manifestations sont des Halpulaar et qu’il n’y a pas que quelques Diolas. Il tacle Madiambal et Cie sans les nommer. « Il y a des paroles de fou que l’on ne doit pas prendre en compte. Le Sénégal a dépassé les considérations ethniques », déclare-t-il. Avant de préciser : «dans cette salle, il y a la présence de toutes les ethnises confondues. Tous sont présents ici ».

Pour le leader de Pastef, ce qui nous unit c’est le Sénégal. “Nous tous, nous sommes pour le Sénégal. Si le pays est dans la paix, c’est nous, et le contraire c’est nous”, fait-il comprendre. Selon Sonko, « il y a des gens qui savent déjà qu’ils ont déjà perdu et ce qui leur intéresse maintenant c’est comment faire pour bruler le pays. » Le patron de Pastef qui veut être clair sur la question identitaire, qualifie les propos de Madiambal et consorts de méchants. Parce que, estime-t-il, l’on ne doit pas chercher à mener un pays qui vit dans la paix vers le chaos.

Pour ne pas se laisser entrainer dans des considérations éthnicistes, Sonko invite les Sénégalais à plus retenue et à avoir de la hauteur. « Nous devons avoir de la hauteur et ne jamais accepter d’entrer dans leur piège. Que personne ne vienne nous mêler avec ces histoires qui n’ont ni tête ni queue », clame le boss de Pastef.