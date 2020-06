La révélation de Barth: «Macky Sall a construit le siège de l’Apr sans permis de construire»

iGFM – (Dakar) La déclaration est du maire de Mermoz Sacré-coeur : le président Macky Sall et son parti on construit leur siège sans permis de construire. «Dans un pays comme le Sénégal, quand le président Macky Sall construit le siège de l’Apr sans permis de construire, mais que voulez-vous que les autres sénégalais fassent. Il l’a construit sans autorisation parce que j’ai refusé de signer à l’Apr un permis de construire pour un conflit d’intérêt manifeste», a dit Barthelemy Dias lors qu’une descente sur la corniche ouest où il est parti demander l’arrêt d’une construction.

Il a expliqué pourquoi il a refusé de délivrer le permis de construire : «Comment le président de la République peut nommer le Dg de Dakar Dem Dik, le Pca de Dem Dik et nous faire croire que Dakar Dem Dik s’est réuni en conseil d’administration et a décidé de vendre l’assiette foncière. Dem Dik ne jouit ni de l’abus, ni de l’usus ni du fructus sur le foncier. Le Sénégal a mis à la disposition de Dem Dik ce foncier pour une mission de service public. Si Dem Dik peut vendre son foncier, l’hôpital principal aussi peut se réunir et dire qu’ils ont une façade maritime derrière et qu’ils vont la vendre», a expliqué l’édile.