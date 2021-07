vendredi 9 juillet 2021 • 612 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) C'est désormais officiel. La rue Liberté 289 porte désormais le nom du doyen de la presse sportive sénégalaise, Abdoulaye Diaw. Hommage lui a été rendu ce vendredi par le comité Sargal.

L'annonce a été faite par le représentant du maire de la Sicap, Cheikh Ndiaye. Ce dernier a expliqué que Laye Diaw qui s'est déplacé avec sa famille, mérite tout cela car il reste un exemple pour la jeunesse sachant qu'il inspire les générations futures.

Pour le président du Comité Sargal, Moustapha Fall Ché "c'est logique et légitime" que la rue 289 porte le nom d'Abdoulaye Diaw. Et d'ajouter que le doyen rempruntait cette rue pour se rendre au stade Demba Diop pour courir les matchs de football. "C'est une histoire entre Laye Diaw et la rue. C'est ici qu'il garait sa voiture R5. Donc, cette rue est celle des sportifs", a expliqué M. Fall.

A noter que plusieurs anciens internationaux de football et d'autres disciplines sportives étaient présents à ce baptême. Parmi eux, on peut citer Roger Mendy, Séga Sakho, Pape Fall, Boubacar Sarr Locotte, Amadou Gackou (athlétisme), Amadou Diop Boy Bandit...Tout comme l'ancien premier ministre sénégalais Souleymane Ndéné Ndiaye et Serigne Mbacké Ndiaye qui fut ministre dans le gouvernement de Abdoulaye Wade.

Les régions de Dakar, Kaolack, Thies, Saint-Louis, Ziguinchor...étaient également présentes à cet événement. D'ailleurs, l'hommage se poursuit cet après-midi, au stade Alassane Djigo de Pikine, avec le match de gala entre anciens footballeurs avant la clôture prévue demain, au Cices.