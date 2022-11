vendredi 4 novembre 2022 • 176 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À l’approche de la Coupe du Monde "Qatar 2022", Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA se confie sur la compétition, qui débutera le dimanche 20 novembre 2022 à 19h00 heure locale (16h GMT) au Stade Al-Bayt de Doha.

Au sujet du lancement de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samoura, déclare : “Le dimanche 20 novembre 2022, les yeux du monde entier seront rivés sur le Qatar. Pendant un mois, le football sera à l’honneur, mais aussi la fête. Après ce que nous avons vécu ces deux dernières années, ce sera une occasion rêvée de réunir les supporters du monde entier autour du plus grand spectacle jamais produit.”



Concernant le sens de l’hospitalité des Qataris, elle ajoute : “Quelle que soit votre appartenance ethnique, religieuse et sociale ou votre orientation sexuelle, vous êtes les bienvenus et les Qataris ont hâte de vous accueillir de la meilleure des façons.”



RÉPONSE 1 :



RÉPONSE 2 :



Cette Coupe du Monde verra son lot de premières historiques : il s’agira de la première édition organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe et de la première Coupe du Monde réunissant toutes les équipes dans une même ville, ce qui permettra aux supporters du monde entier de se rencontrer, chanter et danser ensemble, le tout dans la plus belle ambiance qui soit.



RÉPONSE 3 :



Comme dans mon pays, le Sénégal, la société qatarienne a la réputation d’être conservatrice. Mais laissez-moi vous dire que les Qataris sont les gens les plus accueillants qui soient. Leur nourriture est délicieuse et leur thé est excellent. Quand vous vous promènerez le long de la splendide Corniche, vous découvrirez quelque chose d’inédit : la magie, la lumière, les senteurs et les sourires.



RÉPONSE 4 :



Vous pourrez retrouver les 32 équipes et leurs supporters, arborant leur maillot et célébrant les performances de leur sélection. Vous rencontrerez des gens qui resteront vos amis longtemps après la Coupe du Monde. Mais surtout, vous pourrez apprécier une chose : l’amour du football et son extraordinaire capacité à unir des spectateurs du monde entier.



RÉPONSE 5 :



Quelle que soit votre appartenance ethnique, religieuse et sociale ou votre orientation sexuelle, vous êtes les bienvenus et les Qataris ont hâte de vous accueillir de la meilleure des façons.



RÉPONSE 6 :



Après deux ans de Covid-19 et dans un contexte mondial difficile, la Coupe du Monde est une occasion rêvée de se réunir tous ensemble.



RÉPONSE 7 :



Depuis l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreux enjeux ont été identifiés. En 6 ans, des mesures ont été prises, et ce surtout, avouons-le, par la nouvelle direction de la FIFA. L’avancée principale à rappeler à ceux qui pensent que les questions relatives aux droits humains au Qatar n'ont pas été abordées est l’abolition du système de la Kafala.



RÉPONSE 8 :



D’autres mesures ont été mises en place pour protéger les ouvriers lors de la saison chaude. Des inspections ont été menées, aussi bien sur les lieux de travail que dans les espaces d’hébergement et les hôtels et restaurants où les visiteurs mangeront et dormiront.



RÉPONSE 9 :



Ces six dernières années, nous avons collaboré avec l’Organisation internationale du travail, l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois et le Centre pour le sport et les droits humains, qui s’accordent pour dire : “En matière d’accomplissements et d’avancées, le Qatar est un modèle à suivre pour les autres pays de la région.”



RÉPONSE 10 :



La cérémonie d’ouverture sera plus éblouissante que jamais. Rappelez-vous : vous devrez être à votre place à 17h30 pour ne rien manquer de la plus belle des performances.



RÉPONSE 11 :



L’endroit à ne pas manquer, outre évidemment le stade, est la Corniche. Il s’agit d’une promenade de bord de mer qui me rappelle celle de Dakar, chez moi au Sénégal. Elle est splendide. Imaginez la scène : des supporters des 32 sélections avec leurs maillots respectifs en train de chanter, danser et s’amuser. Ce sera une expérience exceptionnelle.



RÉPONSE 12 :



Comme vous le savez, les Lions de la Teranga, champions d’Afrique en titre, seront de la partie au Qatar, tout comme le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun. Disons-le comme ça : j’adorerais, et j’en rêve tous les jours, voir le plus prestigieux des trophées, et pourquoi pas lors du mondial qatari, revenir à l’une des cinq sélections africaines représentées. Mais plus sérieusement, en tant que Secrétaire Générale de la FIFA, mon vœu le plus cher sera de voir le monde entier célébrer le football. J’ai hâte d’être au Qatar et l’événement approche. Alors restez informés et je vous donne rendez-vous à Doha, au Qatar, le 20 novembre à 17h30, pour profiter du spectacle.