La Section de recherches fait tomber les agresseurs qui avaient emporté les 70 millions du manager de Wally Seck

iGFM – (Dakar) Le manager du célèbre artiste Wally Seck, Ndiaga Euros, a été victime d’une agression. Les faits remontent au 31 mars 2020 aux Almadies. Ses agresseurs, qui ont été tous interpellés par la Section de recherches de Colobane, avaient emporté la somme de 70 millions de francs Cfa.

Une rocambolesque histoire de vol avec violence secoue le staff de Wally Seck. Le manager de l’artiste-chanteur, plus connu sous «Ndiaga Euros», ne va pas oublier de sitôt le 31 mars 2020, jour de son agression, à quelques dix (10) minutes du début du couvre-feu ; fixé à l’époque à 20h. Il n’a pas échappé au piège qui lui aurait été tendu par un de ses proches du nom Gade Ndiaye, qui appartiendrait à une bande d’agresseurs. En quittant son bureau sis au quartier Ouest-Foire (Dakar), «Ndiaga Euros» ignorait qu’il avait rendez-vous avec une bande d’agresseurs qui l’attendaient devant son domicile aux Almadies. Ils ont emporté son sac qui contenait une importante somme d’argent, estimée environ à 70 millions de francs Cfa. «Ndiaga Euros» s’est aussitôt rendu à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane où il a déposé une plainte contre ses agresseurs. L’enquête qui a été ouverte par les pandores a abouti à l’arrestation d’un proche de la victime. Sa surprise fut grande.

«L’agression a été planifiée par un parent très proche de moi, il s’appelle Gade Ndiaye, et habite les Parcelles Assainies, raconte «Ndiaga Euros» à L’Observateur. Le jour des faits, avant de se réparer, il avait déjà contacté ses amis dont certains ont été récemment élargis de prison. Ce sont des jeunes qui sont spécialisés dans le vol de moto, les agressions. C’est au moment d’attendre qu’on m’ouvre la porte de la maison qu’ils ont surgi et m’ont attaqué avec des armes blanches. Ils ont arraché mon sac, qui contenait environ 70 millions de francs. Il n’y avait personne dans la rue, puisqu’il était presque 20 heures. C’est deux jours avant la Korité que la gendarmerie est parvenue à interpeller trois des membres de la bande. Ce sont eux qui ont donné le nom Gade Ndiaye, qui aurait tout planifié. Je n’en revenais pas.» Gade Ndiaye et les autres ont été déférés devant le parquet du Procureur de la République de Dakar, puis devant le juge du 6e cabinet, Cheikh Diop, en charge du dossier, qui avait fait une dérogation judiciaire pour aller à la recherche du reste de la bande en cavale.

Selon «Ndiaga Euros», le reste de la bande a été finalement interpellé par les gendarmes. Ndiol et Idy Sané, les deux cerveaux de l’agression du célèbre manager de Wally Seck, sont enfin de tombés dans les filets de la Section de recherches de Colobane. Reconnus comme étant des spécialistes de l’agression et du vol à l’arraché, ils ont été alpagués après une longue filature, samedi 13 juin 2020 aux environs de 16 heures dans un appartement à Keur Massar. C’est donc un gros coup que viennent de réussir les hommes du commandant Mbengue de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Toute la bande des cinq agresseurs qui avait dérobé les 70 millions de «Ndiaga Euros» est enfin tombée. Ils devront être déférés ce lundi devant le Parquet.

Devant les enquêteurs, l’un des mis en cause, Ndiol, a raconté le film de l’agression. Il aurait confié aux gendarmes que le jour de l’agression, ils étaient venus au bureau de la victime avant l’heure de la descente, pour l’identifier. «Gade Ndiaye avait placé trois d’entre eux devant mon domicile, attendant son arrivée, a confié «Ndiaga Euros» aux enquêteurs. L’autre groupe était positionné au niveau du stade de Ngor et enfin, le troisième groupe était juste à côté de mon bureau, attendant mon départ.» Tout semblait orchestré pour que le vol soit nickel, mais un «crime» n’est jamais parfait…

JULES SOULEYMANE NDIAYE