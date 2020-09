samedi 19 septembre 2020 • 109 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce Week-end, des leaders politiques du pays, en marge du débat sur les inondations, sont aussi retournés à la terre.Ce, au moment où les derniers espoirs de croissance du pays reposent entre les mains des agriculteurs.

Dans le cadre des vacances agricoles lancés par son parti, Ousmane Sonko a profité de son voyage à Ziguinchor, auprès des populations sinistrées par les inondations, pour se rendre dans les rizières. Les images ont été largement publiées sur les réseaux sociaux. Ce samedi, les militants de sa formation politique étaient à Yenne où ils ont démarré la récolte de produits comme le gombo.

Le chef de l’Etat, lui, a entamé sa tournée économique. Au moment où tous les espoirs de croissance reposent sur l’agriculture. Et cette tournée, il l’a entamée à Niakhar. «J’ai commencé cette tournée agricole ici à Niakhar où j’ai le plaisir de visiter des champs développés par des jeunes de la localité. Et c’est extraordinaire ce que je vois ici, plus de 525 hectares par les jeunes. Ce sont des bases culturales très modernes, avec des semences sélectionnées. Ils ont pu doubler les rendements traditionnels et font toute la chaine de valeurs. C’est cela qui est important. Ces jeunes-là méritent tout notre soutien», a-t-il indiqué.

Le président Macky Sall en a profité pour mettre en exergue sa politique agricole: «Notre politique d’équipement agricole voit toute sa justification, parce que pour faire autant d’emblavures, il faut des machines. Il faut qu’on renforce la présence de tracteurs dans le monde rural». Il poursuit actuellement sa tournée dans le Sine. Pourvu que tous ces efforts épargnent au pays une récession tant crainte.