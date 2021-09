dimanche 5 septembre 2021 • 668 lectures • 0 commentaires

Après le coup d’Etat, les lieutenant-colonel Mamady Doumbouya et ses hommes veulent prendre pleinement les manettes de l'administration publique. Ils ont convoqué les ministres du régime sortant qui devront répondre demain. Une convocation bien musclée.

«Tous les ministres sont conviés demain lundi à 11 H au palais du peuple à une réunion avec la CNRD, tout refus sera considéré comme acte de rébellion aux forces», a indiqué le Lt Colonel.



Aussi, hormis la suspension de la constitution, de la dissolution de l’Assemblée nationale et du gouvernement (remplacés par des secrétaires généraux), les putschistes ont procédé au remplacements des gouverneurs de régions (remplacés par les commandants militaires), entre autres.



Le CNRD informe aussi, que l’intégrité physique et morale de Alpha Condé, l’ancien président, n’est pas engagée. "Toutes les mesures sont prises pour qu’il ait accès aux soins de santé et être en contact avec ses médecins", assurent-ils.