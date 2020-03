La sortie de Lionel Messi contre la direction du Barça fait grand bruit

iGFM-(Dakar) La sortie de Messi fait les gros titres en Europe, le scandale Grealish en Angleterre ou encore le retour de la rumeur Lopez-Séville, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La sortie de Messi fait les gros titres en Europe

Un communique de Lionel Messi et tout s’enflamme. Hier, l’Argentin a annoncé sur les réseaux sociaux que les joueurs et la direction du FC Barcelone avaient trouvé un accord afin de baisser les salaires des membres de l’effectif du Barça de 70%. Mais la Pulga ne s’est pas contentée d’annoncer cela. Le communiqué a aussi permis de tacler certains membres de la direction accusés de s’en prendre une nouvelle fois aux joueurs par voie de presse. Alors que ce matin, la presse catalane comme Mundo Deportivo et Sport salue l’accord trouvé, d’autres journaux pensent qu’une nouvelle crise entre Messi et son club de toujours a été ouverte. Pour Marca, « le FC Barcelone a fait perdre sa patience à sa star. » Alors que As pense que c’est tout l’effectif du Barça qui a dit « basta » à sa direction en relayant le communiqué cinglant de Messi. Josep Maria Bartomeu a été obligé de calmer le jeu hier dans une interview relayée notamment par Sport. Quoi qu’il en soit en France, le journal L’Équipe regarde ça avec du recul et estime que ce n’est pas la première fois que Messi monte au front contre sa direction. Suffisant pour le surnommer « le Che du Barça » ce matin en une de son édition.

Scandale Jack Grealish en Angleterre

Alors que Messi fait la une en Espagne, c’est Jack Grealish qui fait les gros titres en Angleterre. Le milieu de terrain d’Aston Villa est au centre d’une polémique depuis ce week-end. Alors que le pays est passé en mode confinement et que les Anglais ont quasiment interdiction de rentrer chez eux, le footballeur a été aperçu dans la rue, revenant de chez un ami à qui il avait rendu visite. Grealish a été obligé de s’excuser hier dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Il s’est dit « désolé et honteux, » comme le relaie le Daily Express du jour. Mais certains tabloïds vont plus loin et l’affiche en une avec le boxeur, Billy Joe Saunders, lui aussi surprit loin de son appartement. Le Daily Mirror les surnomme « les sans cerveaux » alors que le Sun lui dit qu’il « est désormais trop tard pour demander pardon », leur attribuant le surnom de « Covidiot. »

Le retour de la rumeur Maxime Lopez au Séville FC

Déjà annoncé du côté du Séville FC il y a quelques mercatos, Maxime Lopez va-t-il cette fois-ci franchir le pas ? Ce matin le journal andalou Estadio Deportivo nous explique que le milieu de terrain marseillais est de nouveau dans le viseur du club sévillan. Et que pour Monchi et sa bande, il s’agit peut-être de la bonne année pour recruter le minot de l’OM. Car, comme l’explique le journal, la crise du coronavirus met encore plus à mal les finances du club olympien qui sera sans doute obligé de vendre cet été. Lopez pourrait être une des ventes qui rapporterait de l’argent. D’où l’intérêt pressant de Séville sans doute dans les prochains mois. Affaire à suivre…