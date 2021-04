La Star Sane Ma de retour au Sénégal après plusieurs années passées à Paris (France)

jeudi 29 avril 2021

iGFM – (Dakar) Après plus de 30 ans de carrière, Ma Sané est devenue une légende de la musique populaire. L’une des voix les plus puissantes et touchantes jamais entendues au Sénégal.

Une femme honnête qui chante avec son cœur. C’est aussi simple et vrai que ça.

L’artiste est en studio pour le plaisir de ses fans, qui n’arrêtaient pas de la réclamer. Prenez votre mal en patience…

Publié par Mame Fama GUEYE editor