La sublime Nabou de Pod et Marichou prend la parole… (Entretien vérité)

samedi 27 novembre 2021 • 30 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Depuis la dernière saison de «Pod et Marichou», elle a disparu des radars. Mais, Nabou n’était pas bien loin. Elle sirotait la vie dans l’intimité de son foyer, avec l’homme qui a ravi son cœur. iGFM l’a tiré de cette retraite pour vous. Dans cet agréable entretien, elle évoque les raisons de son absence des séries, la naissance de son association, ses rapports avec Pod et Sir, les problèmes des acteurs des séries etc.



Mame Fama GUEYE PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 30 fois.

Publié par Youssouf SANE editor