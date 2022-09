vendredi 16 septembre 2022 • 219 lectures • 0 commentaires

Les populations souffrent actuellement du fait de la hausse vertigineuse des prix des denrées. Le chef de l’Etat a évoqué la question

«Les mesures. D’allègement du cout de la vie, et de soutien à l’emploi et à l’entreprenariat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer, resteront pour moi, la priorité des priorités. Parce que mon souci, c’est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous.



Dans cette optique, nous avons en perspectives de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, commerçants et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m’apprête à former dès demain.»

