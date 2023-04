dimanche 23 avril 2023 • 278 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Réunie autour de son Coordonnateur Gelongal Barro, la Task force républicaine de Matam a condamné avec la dernière énergie les actes odieux commis récemment chez l’Honorable député Farba Ngom.

Ces actes de barbarie n’ont pas leur place au Sénégal et l'instance met en garde les fauteurs de troubles que de tels agissements ne resteront pas sans conséquences.

Gelongal Barro et ses camarades demandent aux autorités judiciaires de se saisir du dossier, d’identifier et poursuivre les auteurs et les commanditaires de ces actes d’une rare violence.

"Nous savons tous que l’incendie du domicile de l’honorable député Farba Ngom n’a rien avoir avec les manifestations à Ngor. Ce sont des personnes mal intentionnées qui ont infiltré et manipulé certains manifestants" indiquent les Republicains de Matam.

Ils appellent les uns et les autres à savoir raison garder et à faire preuve de retenue, la violence n’ayant pas sa place au Sénégal.



Notre pays est une communauté unie par des liens de sang et d’amitié. La Task Force de Matam apporte son soutien indéfectible au maire de Agnam qui se bat nuit et jour et inlassablement pour mettre sa commune sur la voie de l’émergence et lutter contre la pauvreté.

Elle réitère son engagement aux côtés de Farba Ngom pour la matérialisation des projets du Chef de l’Etat dans les domaines matériel et immatériel.