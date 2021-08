mardi 3 août 2021 • 222 lectures • 1 commentaires

Réponse du berger à la bergère ! Après la sortie du leader de Pastef et du mouvement Geum Sa bop, la réplique ne s’est pas fait attendre du côté du pouvoir où la Task Force républicaine est montée au front, rapporte Walf Quotidien dans sa parution du jour.

«Les Sénégalais ne sont heureusement pas dupes. Ce que veulent ces deux fous (sic), c’est de noyer l’amertume née de leurs propres difficultés financières pour l’un et juridico-morales pour l’autre dans le magma de la Covid-19 dont la prise en charge par notre pays est globalement bonne en dépit des difficultés réelles dues beaucoup plus à la frénésie de la propagation du variant Delta qu’au dispositif adaptatif et progressif mis en place par le ministère de la Santé et l’ensemble du Gouvernement», réagissent les communicants de l’Apr. Toujours d’attaque, ils estiment que «calomnie et lâcheté vont souvent de pair, elles sont deux mamelles de la bassesse humaine. Bougane et Sonko sont hélas dans le mensonge et la calomnie pour désaxer la noble lutte collective pour venir à bout de la Covid-19 dans notre pays. Leur sinistre souhait serait-il de voir le plus de décès pour satisfaire leur cynisme à fleur de peau ?», interrogent-ils.