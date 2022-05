jeudi 12 mai 2022 • 556 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola a débuté aujourd’hui à Dubaï, en présence d’Iker Casillas et de Kaká. Les deux anciens champions du monde ont fait le déplacement pour accompagner l’original de la célèbre statuette, qui s’apprête à faire le tour de la planète à quelques mois du coup d’envoi de la compétition.

« Alors que les supporters du monde entier se préparent à encourager leur équipe, Coca-Cola est heureux de leur offrir l’opportunité de voir le trophée de près », a déclaré Brad Ross, vice-président en charge du marketing et des partenariats dans le sport et le divertissement à l’international pour The Coca-Cola Company. « La magie de la Coupe du Monde se manifeste à travers ces passionnés qui croient en leur équipe et qui affichent leur amour pour le ballon rond. »



Dès aujourd’hui, Coca-Cola propose aux supporters de vivre une expérience unique : approcher le symbole le plus puissant de la planète football et ressentir la magie du plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde.



La Tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ par Coca-Cola traversera 51 pays et territoires. Grâce à elle, Coca-Cola et la FIFA feront un pas supplémentaire vers leur objectif : rendre visite à chacune des 211 associations membres de la FIFA d’ici 2030. Pour la première fois, la tournée passera dans les 32 pays qualifiés pour la phase finale. Grâce à elle, les supporters du monde entier pourront ainsi vivre des moments inoubliables.



« Le trophée de la Coupe du Monde est l’un des plus grands symboles du monde du sport », estime Romy Gai, directeur commercial de la FIFA. « Cette tournée est avant tout l’occasion pour nous de placer sur le devant de la scène tous ceux qui aiment le football, partout sur la planète. Cette initiative, qui s’achèvera au Qatar, formidable pays hôte de l’événement de la fin d’année, témoigne également de notre engagement pour un football véritablement mondial. Aux côtés de Coca-Cola, notre partenaire de longue date, nous réalisons le rêve de tous les supporters en leur apportant la joie et l’excitation caractéristiques d’une Coupe du Monde. »



Les anciens champions du monde Iker Casillas et Kaká ont profité de ce passage à Dubaï pour démontrer qu’ils n’avaient rien perdu de leur passion pour le football.



Le Brésilien a ainsi déclaré : « C’est un formidable honneur d’être présent pour la première étape de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde. J’avais 20 ans quand j’ai disputé ma première phase finale et je m’en souviens comme si c’était hier. Je venais de réaliser mon rêve. »



Et Iker Casillas d’ajouter : « J’ai connu l’apogée de ma carrière en 2010, lorsque j’ai soulevé ce trophée avec l’Espagne. C’est beau de se dire que, dans quelques mois, au Qatar, quelqu’un va connaître les mêmes émotions. Je suis très fier d’être ici aujourd’hui pour lancer la tournée, qui va partir à la rencontre des supporters du monde entier. »



La Coupe du Monde est une compétition incontournable, suivie par des milliards de personnes à travers le monde. La FIFA souhaite élargir le champ de ses actions sociales et environnementales, mais aussi définir de nouvelles normes pour l’organisation de grandes compétitions sportives internationales ou encore proposer des programmes sur mesure pour les supporters, à l’image de la Tournée du trophée de la Coupe du Monde par Coca-Cola.



En 2022, l’objectif de cette dernière est de soutenir les initiatives en faveur du développement durable dans chacun des pays visités. Pour la première fois, les interactions avec les consommateurs seront gérées par voie numérique par Coca-Cola, ce qui contribuera à chaque étape de la tournée à réduire la production de déchets ainsi que la consommation d’eau, d’énergie, de matériaux et d’autres ressources.



The Coca-Cola Company entretient des liens avec la FIFA depuis 1976. Elle compte parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde depuis l’édition 1978. La marque est également présente sur les panneaux publicitaires des stades de la Coupe du Monde depuis 1950. Elle soutient de longue date le football, à tous les niveaux.



À propos du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA



Le trophée de la Coupe du Monde est remis aux vainqueurs de l’épreuve suprême, mais reste la propriété de la FIFA. Cette statuette en or massif de 6,142 kg représente deux silhouettes qui tiennent un globe au-dessus de leurs têtes. Sa conception remonte à 1974. Considéré comme l’un des plus importants symboles sportifs et une relique inestimable, l’original ne peut être touché et approché que par une poignée d’individus, parmi lesquels les anciens champions du monde et les chefs d’État. Le règlement précise que le trophée original doit rester la possession de la FIFA et ne peut être remporté. L’équipe victorieuse en finale ne le conserve donc qu’à titre provisoire, avant de se voir remettre le trophée de l’édition en question, le trophée des vainqueurs de la Coupe du Monde (plaqué or et indiquant l’année, le nom du pays hôte et celui du vainqueur).



La Tournée du trophée de la Coupe du Monde par Coca-Cola est une magnifique occasion d’approcher une pièce essentielle de l’histoire du football et de partager sa passion avec d’autres supporters. Toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance d’approcher le plus extraordinaire des symboles garderont certainement un souvenir inoubliable de cette expérience.



FIFA.COM