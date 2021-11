mercredi 17 novembre 2021 • 1892 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Juge a été sans compassion avec Aïda Mbacké qui avait brûlé vif son mari. Elle a été condamnée çà 20 ans de prison.

Ving ans de prison ferme. C'est la sentence infligée à Aïda Mback. La Chambre criminelle de Dakar, qui a rendu son verdict ce mercredi, a infligé à la dame cette peine. Elle avait brûlé vif son mari Khadime Ndiaye en 2018. Me Aboubacry Barro, l'un des avocats de la dame a annoncé qu'il va interjeter appel. "Spontanément nous allons interjeter appel. Et le Juge en appel vastatiuer en dernier ressort. On pourrait aller jusqu'en cassation", aindique la robe noire.



Quant au verdict, Me Barro commente: "Quelque part elle est satisfactoire dans la mesure où le Juge a disqualifié les faits en retenant le meurtre en lieu et place de la préméditation. D'autre part, la décision n'est pas satisfactoire dans la mesure où le Juge est allé bien au delà de ce qu'avait requis le procureur de la République. Et la défense avait demandé à ce que la décision soit clémente."