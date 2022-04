mardi 5 avril 2022 • 1686 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Selon Afrikfoot, ce lundi, le président de la Fédération tunisienne (FTF), Wadie Jary, a en effet annoncé sur Attessia TV qu’il a écrit à l’instance panafricaine en lui demandant de modifier le calendrier de ces éliminatoires, sous peine de voir les Aigles de Carthage renoncer à participer à la prochaine CAN !

On ne connaît même pas encore la composition des groupes des éliminatoires de la CAN 2023, mais la Confédération africaine de football (CAF) se retrouve déjà avec un dossier chaud à gérer ! Lundi, le président de la Fédération tunisienne (FTF), Wadie Jary, a en effet annoncé sur Attessia TV qu’il a écrit à l’instance panafricaine en lui demandant de modifier le calendrier de ces éliminatoires, sous peine de voir les Aigles de Carthage renoncer à participer à la prochaine CAN !



En effet, la Tunisie souhaite préparer au mieux sa participation à la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre 2022) qui la verra affronter la France, le Danemark plus le Pérou ou l’Australie ou les Emirats arabes unis dans le groupe D. Or, les premières journées des éliminatoires de la CAN auront lieu a priori en juin, septembre et octobre, ce qui exclut toute possibilité de programmer des matchs amicaux sur ces dates avant le Mondial.



Les Tunisiens ont notamment été sollicités par le Mexique, le Salvador et l’Equateur pour des amicaux, a révélé Jary, et ils se trouvent en contact avec des sélections européennes. Alors que la CAN 2023 aura lieu du 23 juin au 23 juillet 2023, la marge de manœuvre de la CAF, qui doit caler 6 journées d’éliminatoires avant cette échéance, est mince…