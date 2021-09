dimanche 5 septembre 2021 • 94 lectures • 0 commentaires

Sport 34 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Tunisien Makram Ben Romdhane a été désigné MVP du FIBA AfroBasket 2021 après avoir guidé son pays vers un troisième sacre continental.

Le joueur de 32 ans, qui vient de signer avec le club portugais du SL Benfica en provenance de l'équipe tunisienne de l'US Monastir, a joué un rôle décisif tout au long du tournoi pour sa sélection nationale.

L'ailier-fort de 2.05m a tourné avec des moyennes de 12 points et 7.6 rebonds par match, la meilleure de la Tunisie dans cette catégorie.

Ben Romdhane, qui figure dans le "5 majeur" du tournoi pour la seconde fois depuis 2015, lorsqu'il avait contribué au troisième rang de son pays, a marqué 8 points et pris 10 rebonds en finale contre la Côte d'Ivoire.

À ses côtés dans le "5 majeur", on retrouve son coéquipier Omar Abada, le Sénégalais Gorgui Dieng, l'Ivoirien Matt Costello et le Capverdien Walter Tavares.

Dieng, qui est élu pour la troisième fois consécutive dans le meilleur "5" de la compétition (après 2015 et 2017), a également reçu le prix récompensant le meilleur marqueur pour ses 20.0 points de moyenne, en plus de ses 10.5 rebonds par match, meilleure moyenne de son équipe.

Abada a lui affiché des moyennes de 12.4 points et 4.8 assists par match, tandis que Costello a été l'un des leaders de la Côte d'Ivoire durant cette campagne à Kigali, finissant 6e meilleur marqueur de l'événement avec 16.2 points, auxquels il a ajouté 9.2 rebonds.

Tavares, dont c'était la première apparition au FIBA AfroBasket depuis 2013, a été brillant des deux côtés du terrain.

L'intérieur de 2.21m n'a pas seulement fini meilleur rebondeur (14.2) et contreur (4.0) du tournoi, il a aussi inscrit 16.8 points par match.

Tavares a été désigné meilleur rebondeur de la compétition avec 85 rebonds en six matchs.

Enfin, l'ancien MVP du FIBA AfroBasket Carlos Morais a lui reçu le prix du meilleur tireur à trois points.

Quatre autres participants à ce FIBA AfroBasket 2021 ont été récompensés par des prix en reconnaissance de leurs contributions pour le basket : la coach du Kenya Liz Mills, devenue la première femme à coacher au FIBA AfroBasket, ainsi que les vétérans Eduardo Mingas (Angola), Stéphane Konaté (Côte d'Ivoire) et Slimante Radhouane (Tunisie).

Avec FIBA