lundi 29 novembre 2021 • 745 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (Dakar) La cérémonie du Ballon d'Or est prévue, ce lundi soir, à 19h30 GMT. Mais la valeur de cette distinction est remise en question par un média italien.

L’Europe a les yeux tournés sur la cérémonie du Ballon d’or. La remise des prix organisée par le magazine France Football a lieu ce soir à 19h30. Le journal Marca donne ses favoris sur sa Une. Pour les journalistes espagnols, c’est certain, Leo Messi va recevoir son septième trophée. En France, Le Parisien a le même avis, «Messi en route pour un 7ème sacre», titre le quotidien français. En revanche en Italie, on s’interroge plutôt sur la valeur du Ballon d’Or. Pour les journalistes de la Gazzetta Dello Sport, l'attribuer pratiquement chaque année lui faire perdre son statut de plus grand trophée individuel. La première polémique de la journée et sans doute pas la dernière concernant le trophée tant convoité par les meilleurs joueurs de la planète football.

Si l'Argentin est annoncé comme le grand favori, il devra lutter avec Lewandowski et Benzema deux candidats au sacre.