samedi 13 mai 2023 • 1381 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Tard dans la soirée de ce vendredi, les réseaux sociaux ont annoncé la libération de Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de Pastef. Une information qu’un de ses avocats ne confirme pas.

Sur les réseaux sociaux, il a été annoncé hier vendredi que Bassirou Diomaye Faye a obtenu une liberté provisoire. Et qu'il était sorti de prison. Mais, selon un de ses conseils joint par iGFM, la demande de liberté provisoire est toujours au niveau du Parquet pour avis et observations. Et ce n'est qu’après réception de cet avis que le juge d'instruction va rendre sa décision, renseigne la robe noire.