lundi 26 octobre 2020 • 338 lectures • 0 commentaires

"La vérité sur le renouvellement des 7 places..." (ENTRETIEN)

Vidéo 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) L’Etat du Sénégal a lancé le programme de renouvellement des voitures communément appelées «7 places». Mais depuis, beaucoup de supputations sur la nature du marché, le cout de cession des véhicules entre autres. Dans cet entretien accordé à iGfm, Me Oumar Youm, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement en explique les contours. Il s’est aussi exprimé sur les question qui secouent l’actualité comme les accusations de vente d’immeubles de l’Etat, la question du mandat etc.







Cet article a été ouvert 338 fois.

Publié par Youssouf SANE editor