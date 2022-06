vendredi 17 juin 2022 • 1677 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La gendarmerie nationale vient de communiquer officiellement sur l'arrestation du meurtrier présumé du jeune garçon de Sébikotane.

La Gendarmerie nationale indique avoir procédé à l'interpellation de l'auteur présumé de la mort du jeune garçon à Sébikotane. Dans son texte parcouru par iGFM, elle explique que dans la journée du 13 juin 2022, la Brigade de Proximité de Sébikotane avait reçu une déclaration relative à la disparition d'un jeune garçon. Le lendemain, son corps sans vie a été aperçu dans un bâtiment en construction non loin de son domicile. Les premières constatations laissaient clairement indiquer que la mort était suspecte.



"Face à l'émoi suscité par cette découverte macabre, le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale a instruit la Section de Recherches de Dakar de diligenter l'enquête. Si les opérations de police scientifique et technique menées par les enquêteurs ont conclu à un homicide volontaire, les investigations entreprises ont vite permis l'interpellation d'une personne sur qui pèsent des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour assassinat", expliquent les pandores. Ils informent que l'auteur des faits sera déféré devant les autorités judiciaires compétentes à la clôture de l'enquête.