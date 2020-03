« La victoire de Karim Wade ne pose problème qu’au niveau local »

iGFM-(Dakar) L’Etat du Sénégal a encore perdu une bataille juridique contre Karim Wade. Cette fois, c’est la justice monégasque qui a refusé la requête en exequatur de l’Etat du Sénégal. Assane Bâ, secrétaire national chargé de la mobilisation et de la propagande du Pds, n’est pas surpris. « La Crei n’est pas cotée au niveau des standards internationaux. C’est une juridiction d’exception qui ne connaît pas un double degré de juridiction. c’est pour cela qu’elle est bannie », indique-t-il, joint par Igfm.

Et de poursuivre : « La victoire de Karim ne fait aucun doute. D’abord, il n’a pas fauté, on a voulu l’accuser d’enrichissement illicite et l’enrichissement illicite, dans le code pénal, ne pourrait même pas être jugé dans une juridiction de droit commun. Et nous n’avons pas de justice indépendante. Elle est accrochée aux basques de l’exécutif qui en fait ce qu’il veut. La preuve, l’Etat ne peut pas gagner au niveau Africain ni au niveau des structures juridictionnelles notamment le comité des droits de l’homme des nations Unis. Cela veut dire qu’en dehors de la juridiction nationale, la victoire de Karim a été certaine partout, c’est au niveau local que cela pose problème », s’offusque le responsable libéral.

Assane Bâ d’invoquer l’article 98 de la constitution qui, explique-t-il, stipule que les arrêtés et conventions internationaux signés et ratifiés par les gouvernements signataires, ont une valeur supranationale. Selon lui, Karim devrait donc être blanchi sur toutes les charges sur lesquelles il a été poursuivi.

Ndéye Rokheya THIANE