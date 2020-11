mercredi 11 novembre 2020 • 106 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Sans trop convaincre dans le jeu, l'équipe du Sénégal a battu (2-0) la Guinée Bissau, mercredi, à Thiès, lors du match aller de la double confrontation, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Avec ce succès, Les Lions ont désormais 9 points et sont toujours leaders du groupe I, avant le match retour prévu dimanche 15 novembre, à Bissau. Revivez en images la victoire des Sénégalais.

Grâce à une Sadio Mané passeur puis buteur, le Sénégal continue son sans-faute et conforte sa place de leader du groupe I. La Guinée-Bissau, cohérente et solide derrière, devra espérer un peu plus de réussite le 15 novembre pour décrocher un meilleur résultat à domicile face aux Lions du Sénégal, qui n'arrivent toujours pas à convaincre dans le jeu.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)