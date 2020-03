La victoire du Real Madrid dans le Clásico fait parler en Espagne

iGFM-(Dakar) L’Olympique Lyonnais a dominé Saint-Étienne dans le derby, Manchester City s’est offert un huitième titre national sous les ordres de Pep Guardiola et le Real Madrid a repris la tête de la Liga en battant le FC Barcelone lors du Clásico, voici votre revue de presse du jour.

L’OL s’offre Saint-Étienne dans le derby

Hier soir avait lieu le 120e derby de l’Histoire entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne ! Et cette rencontre n’a souffert d’aucun débat puisque les Gones se sont imposés 2 à 0. Ça plane pour Lyon titre le journal L’Équipe. Après leur exploit face à la Juventus en Ligue des Champions, les hommes de Rudi Garcia sont restés sur la même dynamique et avaient envie d’imposer leur suprématie sur la rivalité locale ! Moussa Dembélé s’est offert un doublé avec un but en première mi-temps avant de sceller la victoire des siens sur penalty en fin de match. Même chose en Une du Progrès, où la prestation des Lyonnais est saluée : « l’OL passe le test du derby haut la main », estime le journal local. Alors que l’OL va vivre un mois de mars très important avec la réception du PSG en demi-finale de la Coupe de France, puis le déplacement à Lille en Ligue 1, avant de se rendre à Turin pour le match retour face à la Juve. Après un début de saison chaotique, Lyon semble enfin lancé !

L’Angleterre salue la victoire de Manchester City en Carabao Cup

En l’Angleterre avait lieu la finale de la Carabao Cup entre Manchester City et Aston Villa ! Une rencontre remportée par les Citizens 2 buts à 1 et c’est déjà le 8e trophée de l’ère Pep Guardiola sur la scène nationale ! Le Daily Telegraph rend hommage au technicien espagnol et salue la belle récolte de trophée des Mancuniens sous ses ordres. Même chose pour le Times, qui estime de son côté que c’est une histoire de garçons, c’est un groupe qui vit bien et qui aime gagner. Le Mirror nous gratifie d’un jeu de mot en mixant les mots Great et eight soit génial et le chiffre 8 pour souligner la performance du coach catalan. Alors que City devrait laisser son titre de Premier League à Liverpool cette année, les Skyblues ne veulent pas s’arrêter de gagner.

Le Real Madrid s’empare du Clásico et de la Liga

Enfin, en Espagne, le Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses ! Et ce sont les Merengues qui sont sortis vainqueurs de ce choc grâce à des réalisations de Vinicius Jr et Mariano Diaz. Les Madrilènes étaient attendus au tournant après leur défaite contre Levante la semaine dernière et celle contre City en Ligue des Champions, et ils ont répondu présents. De quoi rendre fou le Santiago Bernabéu titre Marca. Une victoire importante qui permet aux hommes de Zidane de reprendre la tête de la Liga. De son côté, le journal AS estime que les joueurs du Real ont joué avec le cœur. « C’est comme cela qu’on gagne un Clásico ». La semaine de tous les dangers pour le Real se finit en beauté dans la capitale espagnole.