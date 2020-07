L’AC Milan prépare sa révolution…

iGFM-(Dakar) Le Borussia Dortmund sait comment il remplacera Jadon sancho en cas de départ, l’AC Milan a de grandes ambitions avec l’arrivée de Ralf Rangnick et José Mourinho ne décolère pas contre la FA, voici votre revue de presse Foot Mercato du jeudi 9 juillet

Le Borussia Dortmund sera actif sur le mercato en cas de départ de Jadon Sancho

En Allemagne, le mercato commence à s’agiter. Et il est notamment question de l’avenir de Jadon Sancho ! En effet, si l’attaquant devait quitter le Borussia Dortmund cet été, où il est courtisé par Manchester United, l’écurie allemande aurait déjà un plan révèle Kicker ! Et le journal reprend les déclarations de Michael Zorc, le directeur sportif du club, qui a admis que si l’international anglais partait, Dortmund devra se montrer actif pour le remplacer ! Pas de noms évoqués, mais une ambition intacte d’essayer de concurrencer le Bayern Munich sur la scène nationale. «Si Jadon devait partir, nous devrons nous renforcer offensivement. Il y a forcément un ou deux joueurs que nous ciblons.» L’argent récolté lors du transfert de l’attaquant permettra donc au BVB de se renforcer !

Ralf Rangnick attendu de pied ferme au Milan

Direction l’Italie où la victoire de l’AC Milan sur la Juve, mardi soir (4-2), enflamme la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose estime que depuis la reprise, les Rossoneri ne s’arrêtent plus ! Et tout cela en attendant Ralf Rangnick qui devrait devenir entraîneur et directeur sportif de l’écurie milanaise. Le quotidien résume les prochaines semaines du Milan ainsi : «l’avenir appelle les pensionnaires de San Siro». Et les Rossoneri pourraient profiter de l’arrivée de Rangnick pour s’immiscer dans le dossier Sandro Tonali, promis jusque-là à l’Inter. Même l’avenir de Zlatan Ibrahimovic pourrait être remis en question. Annoncé sur le départ en fin de saison, le Suédois pourrait finalement rester si le coach allemand parvient à le convaincre…

La colère froide de José Mourinho contre la FA

Le Guardian revient lui sur la colère froide de José Mourinho, l’entraîneur de Tottenham. En effet, le coach portugais ne comprend pas la décision de la FA de suspendre Eric Dier pour 4 matches et il le fait savoir ! En effet, le milieu de terrain des Spurs s’en était pris à un supporter après la défaite de Tottenham en FA Cup face à Norwich le 4 mars, ce qui lui a valu 4 matches de suspension et une amende de 45 000 € ! Mais Mourinho ne comprend pas la durée de la sanction et cela ne lui plait pas !