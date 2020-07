iGFM-(Dakar) Réputée pour ses nombreux rôles et ses récompenses, dont un Oscar du meilleur second rôle pour avoir incarné Melanie Wilkes dans «Autant en emporte le vent» en 1939, l’actrice anglo-américaine naturalisée française, Olivia de Havilland, est décédée le 25 juillet selon le média américain TMZ. Celle qui a également joué dans «Les aventures de Robin des Bois» (1938), «La fosse aux serpents» (1948) et «Capitain Blood» (1935) est morte à l’âge de 104 ans.

RFI