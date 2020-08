L’affaire Akilee commence à épouser les contours d’un gangstérisme d’état

iGFM – (Dakar) Le mouvement Leral Askan wi s’offusque de l’évolution dangereuse de l’affaire dite Akilee qui épouse aujourd’hui les contours d’un gangstérisme d état.

En effet, il est constaté une tentative d’utilisation, par les autorités actuelles de la Senelec, du combat mené par des sénégalais dans le souci de préserver les intérêts du Sénégal pour servir des causes obscures et des étrangers dans le contrat qui lie la senelec à Akilee.

Le mouvement Leral askan wi informe l’opinion nationale et internationale que sa dénonciation du contrat qui lie Akilee à senelec sur les bases de principes n’était pas pour que le marché puisse bénéficier injustement et dans une nébuleuse totale à des étrangers en l’occurrence des israéliens.

Le mouvement Leral askan wi marque son étonnement et sa déception et se désole du danger pour la république que constitue la tentative d’utilisation des corps de contrôle de l’état pour fragiliser un Sénégalais au profit des étrangers.

C’est pourquoi, le mouvement Léral met en garde la senelec et son directeur général contre toute utilisation des corps de contrôle de l’état comme l’ARMP pour écarter Akilee au profit des israéliens.

Le mouvement dénonce avec force et vigueur cette volonté de deshabillement d’un sénégalais au profit des israéliens. Ce qui ne passera pas.

L’utilisation des corps de contrôle pour casser le contrat et fragiliser Akilee et ses dirigeants et déclarer leur mise à mort relève purement et simplement de l’injustice et de la déloyauté vis à vis du peuple sénégalais.

Le mouvement Leral askan met en garde les autorités de l’ARMP contre toute forme d’acceptation à servir d’arme à des groupes aux actions néfastes pour le Sénégal à des fins de règlements de compte et de course à l’avoir mal acquis qui ne dit pas son nom.

Le mouvement Leral askan wi demande au président de la République de jouer la carte de la justice, de la prudence et de l’objectivité et de redoubler de vigilance dans cette affaire Akilee.

Le mouvement Léral Askan wi se demande à quand la fin de la préférence étrangère au détriment des hommes d’affaires et du secteur privé sénégalais.

Halte ça suffit!