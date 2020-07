«Karim Xrum Xax doit être rejugé»

iGFM – (Dakar) Karim Gueye, alias «Xrum Xax» hume l’air de la liberté. Il a bénéficié d’une liberté provisoire ce mercredi. Me Khoureychi Bâ, son avocat, s’en est réjoui.

«Nous avons été entendus d’autant plus que le représentant du parquet général à l’audience n’a pas fait d’objection. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion que l’état de santé de M. Abdou Karilm Gueye est totalement incompatible avec son maintien en détention dans les locaux du pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec», a indiqué la robe noire.

Mais, pour la robe noire, les choses ne doivent pas s’en arrêter là. L’affaire doit être rejugé réclame-t-il: «Du point de vue judiciaire l’affaire elle-même doit être rejugée quant aux principes mêmes parce qu’il conserve le bénéfice de sa présomption d’innocence, or le tribunal l’avait jugé coupable de double délit comme outrage à agent et provocation d’un attroupement armé», dit-il.

Pour rappel, Karim Gueye, dit Karim Xrum Xax, avait été condamné à trois mois de prison ferme le 13 mai dernier. L’activiste était poursuivi pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet et pour outrages à agents de police et de gendarmerie.