L’Afrique pourrait abriter plus de la moitié des personnes souffrant de la faim chronique en 2030 (Fao)

iGFM – (Dakar) – Le continent africain pourrait abriter d’ici à 2030 plus de la moitié des personnes souffrant de manière chronique de la faim dans le monde, avertit une consacrée à l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.

Le rapport rendu public lundi à Rome est présenté comme l’étude faisant le plus référence dans le monde en matière de suivi des progrès réalisés pour ce qui est d’éliminer la faim et la malnutrition.

‘’Si la tendance actuelle se poursuit, en 2030, l’Afrique abritera plus de la moitié des personnes qui souffrent de manière chronique de la faim dans le monde’’, souligne notamment l’étude.

Elle indique que les mises à jour de données essentielles concernant la Chine et d’autres pays densément peuplés ont conduit à une réduction substantielle des estimations du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde, qui s’élève actuellement à 690 millions.

‘’La révision de l’ensemble des données relatives à la faim depuis l’année 2000 aboutit à la même conclusion : après avoir diminué régulièrement pendant des décennies, la faim chronique a lentement commencé à augmenter en 2014 et continue de le faire’’, note le rapport.

Il y est expliqué que l’Asie restait la région où l’on trouve le plus grand nombre de personnes sous-alimentées (381 millions). L’Afrique vient en deuxième position (250 millions), suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes (48 millions).

La prévalence mondiale de la sous-alimentation, soit le pourcentage global de personnes qui souffrent de la faim, évolue peu- autour de 8,9 pour cent -, mais les chiffres absolus sont en augmentation depuis 2014, fait-on savoir.

L’étude conjointement produite par la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ajoute que la faim avait augmenté au même rythme que la population mondiale ces cinq dernières années.

Cette situation, à son tour, masque de grandes disparités régionales.

En pourcentage, l’Afrique est la région la plus touchée puisque 19,1 % de sa population est sous-alimentée, un taux deux fois supérieur à ceux de l’Asie (8,3 %) et de l’Amérique latine et des Caraïbes (7,4 %)., selon le document.