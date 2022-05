mardi 24 mai 2022 • 230 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Adja Diallo avait pointe du doigt a la société sénégalaise d’être responsable de sa dépression. Elle a pris la décision de se retirer des réseaux sociaux, de prendre soin de ses enfants et de sa santé mentale. Halima Gadji est la mieux placée pour comprendre Adja Diallo. Etant passée par la case dépression, elle défend sa sœur.

«Laissez cette femme vivre en paix @adja_diallo_26 19 ans de carrière 19 ans de souffrance 19 ans ou Son Nom est devenu comme un tambour 🥁 dans les oreilles de vous les sénégalais, journaliste et j’en passe…vous ne respectez pas vos artistes cette Femme a aujourd’hui des tendances suicidaire elle devenu dépressive pourtant vous n’avez pas pitié de ses 4 enfants…demain vous allez tous mettre sa photo en profil après l’avoir enterré et bouffer son "Thiep yap". Vous n’avez pas peur de Dieu d’Allah ou je ne sais pas quel Dieu vous prié vous êtes tous des menteurs jaloux et envieux. @adja_diallo_26 ne laisse pas ses gens Te tué ne laisse pas ses gens te dominer pense à tes enfants ils ont besoin de toi.»

