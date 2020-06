L’Algérie enregistre une hausse record de nouveaux cas de coronavirus

iGFM-(Dakar) L’Algérie a enregistré 240 nouveaux cas de contaminations entre jeudi 25 et vendredi 26 juin, selon le ministère de la Santé. Un pic inédit qui intervient trois semaines après que le pays, le plus touché du Maghreb par la pandémie, a décidé ses premières mesures de déconfinement. Le pays compte désormais 12 685 personnes contaminées et 885 décès dus au Covid-19, selon le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie.

Ces 240 nouvelles contaminations sont la plus forte hausse enregistrée en une journée en Algérie depuis l’annonce du premier cas, fin février. Le précédent pic remontait à il y a presque deux mois, quand 199 cas avaient été enregistrées le 28 avril.