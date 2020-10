dimanche 4 octobre 2020 • 69 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) A quelques jours du magal Lama Ba sort sa toute nouvelle vidéo « Ila Touba ». Une reprise du roi du mbalax Youssou Ndour dans le titre « Bamba », une réalisation de Iris Av.

Lama Ba est un artiste chanteur, guitariste, auteur et compositeur. Il chantonne depuis sa tendre enfance. Après des débuts dans le mouvement Hip hop, il booste son talent et sa technique en embrassant un style acoustique aux influences multiples.

Lama devient ainsi une voix qui excelle dans la variété et se produit régulièrement dans des festivals et aussi dans des bars restaurants et café-concert des endroits les plus huppés de Dakar. Son style musical entre acoustique, afro folk, avec un fond musical inspiré des rythmes et mélodies de sa Casamance naturelle, est bien apprécié d’un auditoire qui ne cesse de croitre.

Mame Fama GUEYE