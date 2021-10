Lamine Bara Gaye - "Si les camarades de Mbacké pensent que je peux être candidat..."

jeudi 7 octobre 2021 • 179 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Le Directeur du (SNEIPS) Service National de l'Education et de l'Information pour la Santé au Ministère de la santé, Lamine Bara Gaye, par ailleurs, responsable politique de l'Alliance pour la République (APR) de Mbacké, revient dans cet entretien sur l'installation d'un cadre départemental de concertation et d'action, les candidatures multiples aux prochaines élections locales, la bataille de Dakar et l'affaire des passeports diplomatiques...

Cet article a été ouvert 179 fois.

Publié par Harouna Fall editor