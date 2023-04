lundi 17 avril 2023 • 450 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Lamine Camara a fait forte impression contre les Girondins de Bordeaux. À Metz depuis moins d’un mois, le Sénégalais a su faire preuve d’une adaptation rapide et a ravi son entraîneur comme ses coéquipiers pour sa première titularisation en Ligue 2 ce week-end.

Après une première apparition dans le groupe professionnel la semaine dernière contre Pau, Lamine Camara a fait sa première apparition dans le onze de départ ce samedi contre Bordeaux. Devant 23 345 spectateurs, le Sénégalais a été plongé directement dans le grand bain. “Le public a été magnifique, derrière nous, et nous a poussé vers la victoire”, a reconnu le néo-messin, visiblement heureux à l’issue de la rencontre







“S’ils l’ont pris, ce n’est pas pour rien"



“Aujourd’hui, il nous a montré qu’il n’avait pas froid aux yeux, et il a très bien joué”, confiait Ismaël Traoré à propos du jeune milieu de terrain sénégalais. Avant d’ajouter : “S’ils l’ont pris, ce n’est pas pour rien. Maintenant, j’espère qu’il va continuer sur cette lancée, et je le lui ai dit à la fin du match. Il ne faut pas s’enflammer et garder les pieds sur terre, et nous, on va veiller à ce que cela se passe du mieux possible”.



Le capitaine messin a lui aussi souligné les qualités de l'international U20 sénégalais. “Sur un match à enjeu comme celui-ci, ce n’est pas forcément évident de le lancer. Il a répondu présent et a apporté sa qualité technique et sa vision du jeu. C’est une bonne prestation et c’est une bonne chose pour nous également puisque cela va permettre d’apporter du sang neuf”, disait Matthieu Udol.







“Non je n’ai pas froid aux yeux



Lamine Camara n’a pas masqué sa satisfaction d’avoir pu débuter avec le maillot grenat, floqué du numéro 18. “Non je n’ai pas froid aux yeux. Et c’est notre boulot, je suis là pour aider l’équipe et pour les aider à remonter en Ligue 1. Je ne dois pas hésiter à faire les choses. Le coach m’a donné des consignes et j’ai respecté ça”, avouait l'ancien sociétaire de Génération Foot.



En pleine adaptation à un nouveau pays, mais aussi à un nouveau climat, le néo-mosellan n’a pas manqué de remercier ses coéquipiers pour leur accueil. “Ma première avec le maillot messin me fait très plaisir. Mais c’est aussi grâce à mes coéquipiers qui ont su me remonter le moral, et qui m’ont donné des conseils. Je les remercie vraiment pour cela.”

