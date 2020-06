Lamine Diack sur sa rencontre avec Poutine : « Monsieur le maire débrouillez vous pour qu’on paye à l’IAAF »

iGFM-(Dakar) Devant la barre, ce matin, à Paris, Lamine Diack a raconté sa rencontre avec le Président Russe Vladmir Poutine. C’était dans le cadre des droits télévisions pour la chaîne Russe RTB qui’avait pas d’argent pour payer, renseigne Challenge Sports.

« Quand je rencontrais Vladmir Poutine, c’était pour recevoir la médaille de l’Amitié. Mais on en a profité pour parler des droits de télévisions que la télévision Russe devait payer. Mais la chaîne n’avait pas d’argent et Poutine s’est tourné au Maire de Moscou et lui dit de se débrouiller pour payer la somme demandée par l’IAAF », déclare Lamine Diack à la barre.

« J’ai appris tardivement que les athlètes russes payaient de l’argent pour ne pas être entendus »

Le Président Lmine Diack tient toujours le coup. Depuis ce matin, il affronte la razzia de questions de la juge du 32 ème cabinet du tribunal de Paris. Acculé sur les questions de corruption concernant les athlètes russes, Diack se défend d’avoir incité la corruption ou demandé de l’argent aux athlètes russes. L’ex de l’IAAF dit n’avoir jamais été au courant que les russes ont corrompu certains de ses membres. “Je l’ai appris plus tard en 2014”, a répondu Lamine Diack. Avec verve et sérénité, Lamine Diack tient toujours droit dans ses bottes.