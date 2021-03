mercredi 17 mars 2021 • 293 lectures • 0 commentaires

People 55 mins Taille

iGFM – (Dakar) Lamine Nar est le fils aîné de Thione Seck. Le décès de son père ne l’a pas trouvé au Sénégal. Depuis l'Italie, le frère de Wally Seck rend un vibrant hommage à son père et remercie son petit frère pour son courage.

“J’avais un mauvais pressentiment trois jours avant le décès de mon père. Le samedi soir, j’avais éteint mon téléphone et quand je me suis réveillé le dimanche, je suis tombé sur les messages et appels en absence. Par la suite, j’ai regardé les statuts de mes amis pour savoir ce qui se passe. C’est ainsi que j’ai appris le décès de mon père”, raconte-t-il avant de remercier Wally Seck.









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">









style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">