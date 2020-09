dimanche 13 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

iGFM - (Dakar) - Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et le porte-parole du guide suprême de la confrérie mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadre, ont procédé samedi au lancement officiel des opérations de reboisement du tracé de l’autoroute Illa Touba.

Ce programme fait partie de la campagne nationale de reboisement destinie en plantant symboliquement un arbre consacrant le démarrage des activités de reboiseée à planter 20 millions d’arbres à travers le pays avant la fin de l’hivernage.

Le porte-parole de Serigne Mountakha Mbacké a pris une part active à la cérémonment.



Pour le ministre de l’Environnement, cette action entre dans le cadre de l’exécution des instructions du président de la République, intégrant le reboisement national entamé cette année avec la Journée de l’arbre célébré le 9 août dernier.



‘’Le Président de la République se projette dans le futur, en nous instruisant d’aller dans le sens d’un reboisement durable et inclusif du territoire national. Désormais,nous allons reboiser les axes routiers et le prochain objectif sera l’autoroute Malick Sy’’, a dit Abdou Karim Sall.



Le choix de l’autoroute Ilaa Touba se justifie par ses 120 kilomètres s’étendant sur deux régions. Ses 40 premiers kilomètres traversent 5 communes de Thies et les 80 kms restant traversent 11 communes de la région de Diourbel, a expliqué le ministre de l’Environnement.



Il a souligné que 24.000 plants seront nécessaires pour achever ce programme de reboisement de l’autoroute Illa Touba.



