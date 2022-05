mardi 3 mai 2022 • 420 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les premières initiatives liées à Dakar 2026 ont été lancées dans le cadre du Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO) avec une session de formation donnée à 60 futurs formateurs afin qu’ils puissent concevoir leur propre programme éducatif autour des valeurs olympiques.

Depuis le début de ce printemps, le Sénégal célèbre le sport et ses valeurs dans le cadre d’activités organisées en prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Objectif : mobiliser la jeunesse, la faire bouger, la sensibiliser aux valeurs olympiques et identifier, dès à présent, les futurs acteurs de ces JOJ. Ces activités seront organisées tous les ans dans le pur esprit de la Teranga* avec une montée en puissance jusqu’en 2026.



À la suite du report de quatre ans des JOJ à Dakar, le comité d’organisation de Dakar 2026 et le Comité International Olympique (CIO) ont travaillé en étroite collaboration pour tirer parti de ce temps supplémentaire imparti en mettant sur pied un dispositif unique pour mobiliser la jeunesse sénégalaise et africaine, et transformer durablement la filière sportive sénégalaise.



Un comité de réflexion composé d'équipes du CIO et de Dakar 2026, ainsi que des acteurs locaux – dont la ville de Dakar, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation – ont travaillé de concert pour identifier des actions concrètes à mettre en œuvre dès cette année.



"Avec notre partenaire, nous avons sélectionné des activités mêlant le sport, l’art et la musique afin de rallier la jeunesse. L’année 2022 sera une année marquante pour les organisateurs avec une série de programmes mis en place à Dakar et à travers le Sénégal, un avant-goût du programme de mobilisation très audacieux envisagé dès à présent jusqu’à 2026", indique Kirsty Coventry, présidente de la commission de coordination de Dakar 2026.



Ce programme d’activités est développé dans le cadre du plan d'héritage conçu avant les Jeux. Il incarne la vision de Dakar 2026, à savoir : "La jeunesse et le sport pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d’inspiration pour l’Afrique".



Les actions concrètes déployées sur le terrain en 2022 et jusqu’en 2026



Les premières initiatives éducatives ont démarré cette semaine par le Programme d’éducation aux valeurs olympiques (PEVO). Des sessions de formation sont proposées à 60 participants provenant d’entités intéressées par l’Olympisme et la promotion des valeurs olympiques comme l’Académie Nationale Olympique, les ministères des Sports, de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport (INSEPS). Ces futurs formateurs sont initiés aux valeurs olympiques à travers des ateliers sur deux ou trois jours baptisés “train-the-trainer". Ils apprennent à développer leur propre programme d’éducation, à organiser les activités en fonction d’un contexte spécifique à leur communauté. À terme, ces formateurs rejoindront la communauté des “maîtres formateurs du PEVO” au Sénégal et seront les ambassadeurs de l’Olympisme.



Ce programme éducatif se prolongera par un nouveau dispositif, le "Brevet olympique civique et sportif", celui-ci à destination des enfants en milieu scolaire, du primaire jusqu’au collège, au niveau national. Ces cours d’éducation aux valeurs olympiques seront dispensés dans le cadre des heures consacrées à l’instruction civique. L’objectif est aussi d’identifier les éventuels futurs volontaires des Jeux de la Jeunesse et de labelliser les écoles participant au programme.



En mai, place aux traditionnelles "Semaines de la jeunesse". Elles prendront de forts accents olympiques de 2022 à 2026. Lancée officiellement par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, le 2 avril dernier, l’édition départementale 2022 a pour thème : "Les semaines de la jeunesse au rythme de l’Olympisme". Environ neuf mille jeunes vont participer à des compétitions dans tout le pays entre le 26 et le 29 mai 2022. L’objectif est de renforcer la démocratisation de la participation des jeunes à des compétitions sportives tout en sensibilisant la jeunesse aux Jeux à venir.



Le point d’orgue de ces activités est prévu à l’automne 2022, date initiale des JOJ, avec le festival "Dakar en Jeux !" ; une célébration du sport et de la culture programmée entre octobre et novembre 2022, puis de manière récurrente chaque année jusqu’en 2026. Ce festival permettra d’offrir de la visibilité aux JOJ, de mobiliser les acteurs et surtout la jeunesse locale.



"Nous nous réjouissons déjà de voir la jeunesse bouger, s’enthousiasmer, découvrir de nouveaux sports et prendre soin de sa santé en amont de ces Jeux. Pendant quatre ans, nous célèbrerons avec joie l’arrivée de ces Jeux tant attendus. Le sport aussi est accueilli avec l’esprit de la Teranga", conclut Ibrahima Wade, coordinateur du comité d’organisation des JOJ de Dakar 2026.



D’autres activités sportives et itinérantes se développent au long cours



Le programme Kids Olympic Skills permettra aux jeunes de s’initier, de se perfectionner à de nouveaux sports olympiques et d’en pratiquer sur une base plus régulière. Les sports varieront d’une région à une autre pour offrir aux jeunes la pratique la plus adaptée à leur propre environnement. Cette initiative permettra aussi de développer un programme d’envergure nationale pour promouvoir les sports aquatiques et offrir, notamment, des leçons de natation aux enfants. Le programme Impact 52 Fitness sera davantage axé sur la santé et le bien-être. Ce programme itinérant ira à la rencontre des habitants du Sénégal pour promouvoir la santé physique et mentale par le sport et la pratique du fitness, et sensibiliser aux questions de santé publique.



Dakar 2026, une première olympique en Afrique



Les JOJ de Dakar 2026 ont pour objectif d’être un catalyseur pour la transformation de la jeunesse sénégalaise à travers le sport ainsi qu’un modèle de référence au Sénégal et pour les futures villes hôtes des JOJ. Les sports au programme sont au nombre de vingt-huit auxquels s’ajouteront sept nouveaux sports proposés par Dakar 2026 (baseball à 5, breaking, karaté, skateboard, escalade, surf et wushu). Les Jeux se dérouleront sur trois sites, Dakar, Diamniadio et Saly. Les dates officielles seront annoncées ultérieurement.



