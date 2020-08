L’Angleterre cartonne Manchester City et Pep Guardiola…

En Angleterre, ce n’est pas la joie ce matin. Forcément, c’est Pep Guardiola qui n’est pas épargné. Pour le Daily Express, l’entraîneur espagnol a «le cœur brisé». Et c’est le rêve de la Ligue des Champions qui s’envole alors que City était favori de cette rencontre. Pour le Daily Mail, Guardiola est carrément «à l’agonie» ! Raheem Sterling et son manqué impossible va lui aussi donner des sueurs froides pendant un moment. Pour le quotidien c’est le tournant du match alors que l’attaquant avait le but grand ouvert. C’est la troisième année consécutive que City se fait sortir en quart de finale de la Ligue des champions. Avec les investissements consentis par le club, ce n’est pas acceptable estime le média. Le Mirror fait dans le jeu de mot et estime que «c’est terminé pour Guardiola» en Ligue des Champions. Le Manchester Evening News n’est pas aussi dur mais pour le journal local, «City a le blues» ce matin et le rêve de la ligue des Champions s’est envolé alors que «City a été assommée par Lyon». Les prochains jours risquent d’être difficiles pour les Citizens.

Un grand ménage se prépare au Barça

En Espagne, l’énorme déconvenue du FC Barcelone contre le Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions fait encore les gros titres ! Et ce revers historique pourrait bien avoir des conséquences à tous les niveaux. La presse espagnole s’accorde là-dessus ce matin. C’est le cas du journal Marca qui estime que le Barça est «à la recherche d’un changement total» ! Josep Maria Bartomeu, le président, va licencier Quique Setién et réfléchit à un plan de sauvetage. «Des élections anticipées pourraient même avoir lieu». Et le grand ménage pourrait n’épargner personne. Comme l’indique AS, Quique Setién et Eric Abidal sont déjà «condamnés»! L’entraîneur et le secrétaire technique du Barça sont sur la sellette. Ce qui inquiète particulièrement le club catalan, c’est l’avenir de Lionel Messi, qui est libre décider de son avenir en janvier prochain puisque son contrat se termine en juin 2021.