L’annonce de Dr Bousso: «Nous pensons à laisser les malades chez eux»!

iGFM – (Dakar) Après les cas contacts et les personnes qui reviennent de voyage, les personnes testées positives au coronavirus pourraient tout simplement être laissées chez elles et être suivies à domicile. L’annonce a été faite par le Dr Abdoulaye Bousso ce jeudi.

«Nous avons entamé une stratégie de prise en charge extra hospitalière. Aujourd’hui, les cas contacts et les voyageurs sont suivis à domicile. Nous pensons même à laisser les malades chez eux maintenant. Les personnes testées positives. Et ce ne sera pas une nouveauté. Car en France, aux Usa, certains sont malades et ils sont chez eux», a annoncé le Directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le médecin indique qu’aujourd’hui, si nos structures de santés sont pleins, nos réceptifs sont pleins, cette stratégie s’imposera. «Nous y pensons et nous écrivons dessus pour voir pour ces malades-là, comment on peut les suivre chez eux jusqu’à ce qu’ils guérissent de la maladie», ajoute le Dr Abdoulaye Bousso. Il était l’invité de l’émission «Point Corona» de la Tfm.

le Dr Bousso a même donné l’exemple de Touba où, certains malades, ayant refusé d’aller au centre de traitement, ont été pris en charge chez eux : «Nos deux centres de traitement y étaient presque pleins. Certains malades ont refusé d’aller à l’hôpital. Nous avions une stratégie de suivi à distance, nous les conseillions, et leur donnions des recommandations. Certains en sont guéris», indique-t-il.