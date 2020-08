L’appel au boycott de certains produits de « Orange sénégal»: un manque à gagner énorme pour l’Etat du Sénégal

iGFM – (Dakar) Depuis quelques temps, certains sénégalais appellent au boycott de certains produits d’orange Sénégal au profit des opérateurs comme Free et Expresso.

Le mouvement Leral askan wi considère que ce procédé est lourd de danger et constitue un risque d’appauvrissement du Sénégal et de beaucoup de sénégalais au profit des étrangers français et soudanais qui détiennent respectivement 90% et 100% de l’actionnariat de Free et d’expresso.

En effet, après enquête effectuée, le mouvement Leral askan wi s’aperçoit que l’actionnariat d’orange sénégal est détenu à 62% par des Sénégalais ( l’état du Sénégal et les Sénégalais actionnaires).

De ce point de vue, le mouvement Leral askan wi considère que boycotter « orange Sénégal » au profit d’un autre opérateur ( étranger) serait à l’origine d’un manque à gagner énorme qui toucherait à la fois l’état du Sénégal et des milliers de Sénégalais.

Il s’y ajoute, qu’au delà de la structure l’actionnariat des opérateurs concurrents de Orange, l’un d’entre eux, en l’occurrence Free qui a été privilégié au détriment de Wari dont l’actionnaire principal est Kabirou Mbodji, met les bâtons dans les roues d’un autre opérateur sénégalais, à savoir Promobile de monsieur Mbackiou Faye qui tarde à démarrer ses activités malgré des centaines de millions déjà investis.

C’est pourquoi, le mouvement Leral askan wi, appelle les Sénégalais à la vigilance et à la lucidité pour ne pas verser dans « l’erreur » qui serait préjudiciable à l’état du Sénégal et aux Sénégalais au profit de non sénégalais.

Le mouvement Leral askan wi réaffirme son engagement pour la préférence nationale aux côtés des sénégalais et son combat contre la cherté de la vie.

Le mouvement Leral askan wi appelle l’ARTP à jouer pleinement son rôle de régulation dans cette affaire et à soutenir les usagers et consommateurs sénégalais.

Par ailleurs, le mouvement Leral askan wi appelle les Sénégalais à se mobiliser pour l’avènement d’un opérateur de téléphonie dont l’actionnariat sera exclusivement détenu par des Sénégalais et des sénégalaises.

Le mouvement Leral askan askan wi interpelle, sous ce rapport, l’état du Sénégal et lui demande de travailler avec diligence pour la réalisation de ce rêve de millions de compatriotes sénégalais.

IGFM